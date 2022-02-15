На Мосбирже начались торги первым ETF, инвестирующим в блокчейн-экономику

На Московской бирже 15 февраля начались торги ETF (Exchange Traded Fund) FXBC под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Об этом сообщила торговая площадка, уточнив, что это 23-й ETF FinEx на Мосбирже.

FXBC следует за индексом Solactive Blockchain Solutions и инвестирует в акции компаний экосистемы блокчейна. В портфеле фонда акции 30 компаний из США, Канады, Китая, Великобритании и Гонконга, участвующих в развитии отрасли на основе распределенных баз данных. В топ-10 вошли Riot Blockchain, Coinbase, Signature Bank, Visa, Galaxy Digital, Mastercard, Bitfarms и другие компании.

«Торги FXBC ведутся в дневную и вечернюю сессию, в рублях и долларах США. Суммарный уровень расходов фонда — 0,8%. Стартовый лот — одна акция при торговле в рублях, стоимость — около 1 доллара США в эквиваленте», — указано в релизе.



«Сегмент биржевых фондов на Московской бирже активно развивается — за 2021 год их число выросло более чем в 2,5 раза, сегодня оно достигло 150. На начало февраля около 3 миллионов инвесторов держат биржевые фонды в своих портфелях. Управляющие компании предоставляют на Московской бирже широкий спектр фондов на различные классы активов, которые позволяют сформировать диверсифицированный портфель. Сегодня мы приветствуем первый ETF на Московской бирже, инвестирующий в компании блокчейн-экономики», — комментирует директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.