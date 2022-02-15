ЦБ ожидает повышения кредитных ставок

Банк России прогнозирует повышение кредитных ставок в ближайшие месяцы, говорится в обзоре регулятора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В ближайшие месяцы ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, возросшие доходности облигаций и удорожание стоимости фондирования продолжат транслироваться в повышательную динамику кредитных ставок для корпоративных и розничных клиентов», — сказано в комментарии.



Как отмечает регулятор, в IV квартале 2021 года рост рублевых кредитных ставок, связанный с последовательным повышением Банком России ключевой ставки, стал основным фактором общего ужесточения условий банковского кредитования для всех категорий заемщиков. При этом рост стоимости заемных средств в корпоративном сегменте в последние месяцы прошлого года наблюдался в основном для крупных корпоративных заемщиков, тогда как повышение кредитных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства сдерживалось возобновленной с 1 ноября программой льготного кредитования под 3% годовых.



В розничном сегменте рынка в декабре кредитные ставки сложились вблизи уровня предыдущего месяца, замечает регулятор. Так, по краткосрочным операциям рост среднерыночных ставок сдерживался привлекательными маркетинговыми акциями в сегменте потребительских кредитов, характерными для конца года. Снижение средней ставки по долгосрочным операциям на 10 базисных пунктов в декабре ЦБ связывает с заметным увеличением доли ипотечных кредитов в оборотах розничного кредитного рынка.

При этом ставка по рублевым ипотечным кредитам возобновила рост, составив 7,81% против 7,59% в ноябре. Уточняется, что более выраженно стоимость ипотеки возросла в сегменте операций на вторичном рынке жилья. Ставка по кредитам на приобретение недвижимости на первичном рынке практически не изменилась благодаря сохраняющемуся действию льготных программ, а также совместных программ кредитования в партнерстве с застройщиками по пониженным ставкам.

«В январе банки продолжили повышать стоимость рыночных ипотечных кредитов, все еще сохраняя ставки предложения в рамках льготных программ неизменными: по данным оперативного мониторинга, на первичном рынке за месяц рост составил 29 б. п., на вторичном — 25 б. п.», — подчеркивается в обзоре.