​Банк «Уралсиб» повысил процент на остаток по дебетовой карте «Прибыль» до 9%

Банк «Уралсиб» повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по дебетовой карте «Прибыль» до 9% годовых.



Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 9% годовых нужно совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. При соблюдении этого же условия обслуживание карты будет бесплатным.

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 9% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.