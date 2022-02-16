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​Газпромбанк запустил оформление кредитов на сайте с помощью «Цифрового профиля»​

16.02.2022 10:21
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк начал использовать «Цифровой профиль» при оформлении кредитов на сайте, сообщили в финансовой организации.

«С конца января все клиенты банка, желающие оформить потребительский кредит, получили возможность заполнить заявку существенно быстрее с помощью авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации. Сделать это может любой, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». За первую неделю после запуска «Цифрового профиля» более 40% заявок на кредиты было оформлено с его помощью», — говорится в релизе.

Как пояснили в кредитном учреждении, использование «Цифрового профиля» позволяет упростить процесс подачи заявки на кредит благодаря автоматическому предзаполнению анкеты. Кроме того, сервис сокращает количество документов, которые необходимо предъявить банку, до одного — паспорта, с которым необходимо прийти в офис банка.

Уточняется, что при наличии согласия клиента банк может получить данные, хранящиеся в других системах, взаимодействующих с ЕСИА, в том числе электронные документы, подтверждающие занятость и доход. «Это одна из самых главных особенностей использования «Цифрового профиля» Газпромбанком: заемщик имеет возможность больше не получать справки у работодателя, в случае если вся необходимая банку информация будет предоставлена автоматически, с использованием «Цифрового профиля», — подчеркнули в банке.

В данный момент «Цифровой профиль» можно использовать при подаче заявки на потребительский и ипотечный кредит на сайте банка. В ближайших планах масштабирование функционала на другие розничные кредитные продукты и каналы продаж.

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Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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