Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи повышается на утренних торгах

Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 8:10 мск составил 75,22 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 85,37 рубля (минус 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,2—75,47 рубля за доллар и 85,3—85,57 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:28 прибавляет 1,88% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 667,85 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.