Объем вложений России в госбумаги США в декабре 2021 года увеличился до 3,9 млрд долларов

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,91 млрд долларов. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США, передает ТАСС.

В ноябре указанный показатель оценивался в 2,409 млрд долларов, а в октябре — в 3,72 млрд. В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось 102 млн долларов, на краткосрочные — 3,808 млрд. В ноябре первый показатель оценивался в 101 млн, а второй — в 2,3 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд долларов.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен — до 6,85 млрд — благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд до 5,39 млрд долларов.



Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре 2021 года осталась Япония — примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с почти 1,07 трлн занял Китай. На третьей строчке расположилась Великобритания с 647,4 млрд долларов.