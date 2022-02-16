16 февраля. О чем пишут газеты

📰 Бизнес предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания, которую до этого предложил внедрить Минпромторг, пишут «Известия». На фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара идентификация цифровыми знаками может значительно сказаться на цене продукции, уверены в ассоциации «Русбренд», которая объединяет крупнейших производителей в РФ. Стоимость продукции может вырасти на 10%, уточнила организация в письме, направленном в Минэкономразвития. По оценкам Минтруда, среди всех малообеспеченных домохозяйств на семьи с детьми приходится почти 90%.

📰 Ремонт квартир в России вырос в цене до 35% в сравнении с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на участников стройотрасли. Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку. Это произошло из-за увеличения цен на строительные и отделочные материалы, а также удорожания услуг рабочих, в том числе из-за дефицита мигрантов. Участники рынка отметили, что колебания валют приводят к удорожанию импортных отделочных материалов — плитки, красок, материалов для напольного покрытия, а также к увеличению стоимости их доставки.

📰 В январе 2022 года спрос на товары из категории «осознанное потребление» вырос в России в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической службы «Атол Онлайн». При этом спрос на продукты, название которых включает маркировку «эко-» и «экологичный», увеличился в 3,5 раза и 9,6 раза соответственно. В то же время спрос на товары с маркировкой «органический», в частности косметику — кремы, шампуни, мыло, — упал в среднем на 12%. В общей сложности в 2021 году россияне купили товаров с маркировкой «эко-» на 5,7 млрд рублей. В январе 2022-го этот показатель достиг 613 млн рублей.

📰 К 2025 году продажи устройств для «умного дома» в России вырастут более чем вдвое, с 1,2 млрд долларов в 2021 году до 2,7 млрд долларов, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз в подведомственном Роскомнадзору Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра. Катализатором продаж устройств «умного дома» стала пандемия коронавируса, полагают опрошенные участники рынка. Люди стали больше времени проводить дома и задумываться о комфорте, отмечали представители МТС, «Билайна» и российского офиса Xiaomi. Также на росте рынка сказался и массовый переезд покупателей на дачи во время изоляции, из-за чего они «настраивали системы мониторинга для безопасности своих домов».

📰 СберБанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к торговому центру «Глобал сити» о признании его банкротом, пишут «Ведомости» со ссылкой на зарегистрированное 10 февраля заявление на сайте суда. ТЦ владеет одноименным комплексом на 15,8 тыс. кв. метров на юге столицы. Еще до кризиса 2008 года этот объект был куплен фондом Arista под управлением датской компании Baltic Property Trust. Из финансовой отчетности Arista следует, что на ноябрь 2021-го он был должен СберБанку 41,8 млн евро. Эксперты предполагают, что ТЦ может выкупить девелопер для дальнейшего возведения жилья на этом месте.

📰 «Лаборатория Касперского» создала сайт с предложением услуг по поиску IТ-специалистов за три недели, пишет «Коммерсант». В компании утверждают, что он предназначен для внутренних нужд. Есть версия, что сайт может быть этапом тестового задания по поиску уязвимостей для потенциальных кандидатов. Между тем участникам рынка идея нравится: они считают, что «Лаборатория Касперского» обладает необходимыми компетенциями для подбора IT-сотрудников и после собеседований у нее остается большой кадровый резерв, которым можно делиться.

📰 Правительство решило увеличить субсидии на газомоторную технику, которые в последние годы составляли 3,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Одновременно Минпромторг предлагает уравнять выплату на технику на сжиженном и компримированном природном газе к 2024 году. Например, для автобусов массой не более 5 тонн и машин до 3,5 тонны субсидия в 2022 году составит 240 тыс. рублей на штуку вместо нынешних 300 тыс. рублей. Затем размер субсидии продолжит уменьшаться по всем категориям транспорта, к 2024 году сравнявшись с субсидиями для машин на компримированном газе. Фактически предложение откатит ситуацию на рынке к той, что была до 2020 года.

📰 Корпорация МСП впервые проверила поставщиков среди малого и среднего бизнеса на аффилированность с их крупнейшими заказчиками — компаниями с госучастием, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга. В прошлом году признаки аффилированности (прямые и косвенные) имели 137 уникальных пар «поставщик — заказчик», следует из мониторинга. Всего они заключили 410 договоров на общую сумму более 13 млрд рублей. При этом в общем объеме закупок госкомпаний у МСП (он превысил в 2021 году 4,3 трлн рублей) доля таких сделок составляет всего 0,3%.

📰 «Яндекс.Маркет» начнет самостоятельно импортировать продукцию известных зарубежных брендов, в том числе одежду и товары для дома, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании. «Яндекс.Маркет» будет сертифицировать товары в РФ, доставлять их и заниматься таможенным оформлением. Так, на первом этапе, в марте, маркетплейс начнет по этой схеме продавать беговые дорожки бренда WalkingPad и товары для досуга и отдыха BestWay. Между тем эксперты отмечают, что на рынке в целом наблюдается обратная тенденция: маркетплейсы стараются снижать долю товаров, которые продают сами, поскольку это несет финансовые риски.

📰 Ажиотаж на российских курортах, который наблюдался в первые два года пандемии, в этом году вряд ли повторится, пишет РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров. По словам представителя туротрасли, бронирования сейчас идут в темпе 2021 года, к 10 февраля забронировано около 10% летних поездок. Они также ожидают, что спрос в этом году «немножко пошатнется в сторону зарубежного отдыха, потому что заграница была закрыта долгое время, а сейчас начинается процесс восстановления». Уже ощутима конкуренция с открытыми массовыми зарубежными направлениями, прежде всего Турцией, Кипром, Египтом и Грецией.

📰 Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России из-за Украины, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol, которую добывают на Дальнем Востоке. Такой вариант развития событий маловероятен, однако некоторые опрошенные импортеры сообщили, что начинают пересматривать планы закупок на апрель.

📰 Каждый десятый россиянин хочет уйти с работы и стать фрилансером, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса образовательной платформы GeekBrains. Столько же респондентов рассказали, что собираются полностью поменять сферу деятельности. Так, каждый пятый россиянин уже обучается новой специальности, а 48% участников опроса планируют начать в ближайшее время. Еще 7,3% хотят начать обучение, но не сейчас. При этом 35% респондентов назвали возможность обучаться самостоятельно на дому лучшим условием эффективного обучения. В исследовании приняли участие 419 926 участников платформы GeekBrains.