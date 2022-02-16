В России обеспечат спутниковой связью самолеты, поезда и автобусы

Автобусы, морские суда, поезда дальнего следования и другие подвижные объекты будут обеспечены спутниковой связью, следует из «Белой книги» высоких технологий в России и за рубежом, размещенной на сайте Минэкономразвития РФ.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на документ, система «Экспресс-РВ» обеспечит связь и вещание в отдаленных и труднодоступных регионах страны, а также надежную высокоскоростную связь и Интернет на территории всей Арктической зоны, включая Северный морской путь. «В коммерческом сегменте основным станет сравнительно новый рынок спутниковой связи и вещания на подвижных объектах коллективного (самолеты, морские суда, поезда дальнего следования, междугородные автобусы) и индивидуального (легковые и грузовые автомобили) пользования», — говорится в «Белой книге».

Система «Марафон IoT», которая входит в программу «Сфера», предоставит услуги Интернета вещей. Многоспутниковая система обеспечит комплекс навигационных услуг для всех категорий потребителей сервисов спутникового Интернета вещей. «Станет возможным широкомасштабное внедрение беспилотных и роботизированных систем на транспорте, в агропромышленном комплексе и других отраслях экономики», — отмечается в документе.

Группировка «Марафон IoT» будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км. Ранее АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» подготовило аванпроект — тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы «Марафон IoT». Первый спутник будет запущен в 2024 году.

В июне прошлого года первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил, что орбитальную группировку из четырех высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ» развернут на орбите в 2024 году для обеспечения связи на Северном морском пути. Осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России в ближайшие три года выделит более 30 млрд рублей для системы спутниковой связи в северных широтах с использованием космических аппаратов «Экспресс-РВ», чтобы обеспечить качественное покрытие связью всего Северного полушария.

Скоростной доступ в Интернет и телевидение высокой четкости формата 8К к 2030 году на всей территории России обеспечат с помощью новых спутников на геостационарной орбите, говорится в «Белой книге».

«В рамках задач по разработке космических комплексов с космическими аппаратами на геостационарной орбите к 2030 году планируется обеспечить широкополосный доступ в Интернет на всей территории России, включая малонаселенные пункты (с численностью населения до 250 человек), и телевизионное вещание высокой четкости — непосредственное и распределительное — в форматах HD, 4K, 8K», — сказано в документе.

Как отмечают в Минэкономразвития, с ростом доступности спутниковых магистральных каналов связи увеличится обеспеченность широкополосным доступом в Интернет, улучшится качество информационно-телекоммуникационной инфраструктуры воздушных, морских и сухопутных транспортных маршрутов.

«Спутниковой связью и вещанием будет охвачена часть территории Арктической зоны Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Отечественная спутниковая система для широкополосного доступа в Интернет «Скиф» обеспечит высокоскоростной мобильной связью формата 5G отдаленные регионы России, а также воздушный, морской и наземный транспорт, сказано в «Белой книге».

«Система позволит проводить оперативное резервирование магистральных и внутризоновых волоконно-оптических линий связи и подключение мобильной связи форматов LTE и 5G в удаленных и труднодоступных районах», — говорится в документе.

По информации МЭР, благодаря системе «Скиф» будет организован высокоскоростной доступ в Интернет на воздушном, морском, речном и наземном транспорте, а также реализован целый ряд смежных технологических задач, таких как Интернет вещей и взаимодействие между электронными устройствами и машинами.

«Благодаря космической системе коллективного высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет «Скиф» возможность подключения к Интернету получат стационарные и подвижные объекты на всей территории России и в глобальном масштабе», — отмечено в «Белой книге».



Многоспутниковая система для обеспечения широкополосного доступа в Интернет «Скиф» будет создана на базе 12 малых спутников. Они будут работать на орбите высотой 8 070 км. Запуск демонстратора запланирован на сентябрь 2022 года.