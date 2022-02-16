Эксперты: государственные МФО могут не справиться с растущим спросом со стороны малого бизнеса

Нехватка капитала у подконтрольных государству микрофинансовых организаций, которые предоставляют средства малому и микробизнесу, привела к торможению темпов роста портфеля займов по итогам 2021 года, пишет «Коммерсант». В результате в условиях растущего спроса со стороны предпринимателей сегмент все активнее осваивают коммерческие МФО, в том числе из-за новых регуляторных ограничений в части работы с физлицами.

По итогам 2021 года сегмент финансирования малого и среднего бизнеса на рынке МФО показал рост не более 5%, следует из оценки СРО «МиР». Сегмент значительно отстал по темпам роста от всего микрофинансового рынка, где они составили 30%. В результате, по данным ЦБ, доля МСБ сократилась с 25% в конце 2020 года до почти 20% в конце 2021 года. Однако в 2022 году, по оценкам СРО, рост сегмента может ускориться до 13—15% и даже превысить динамику рынка в целом. Причем преимущественно рост будет обеспечен активизацией коммерческих МФО, которые, по оценке СРО, сейчас занимают 35—40%. Большую часть сегмента традиционно контролируют государственные МФО.

Государственные МФО созданы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В них более 50% уставного капитала принадлежит местным органам власти. Такие компании работают в Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Астраханской, Воронежской, Новгородской, Пермской областях и других регионах.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, государственные МФО ориентированы на предпринимателей, относящихся к приоритетным для того или иного региона отраслям экономики. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что преимущественно это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля, сфера услуг.

Лента новостей Рынок МФО дорос до замедления роста После бурного восстановления микрофинансового рынка в 2021 году темпы его роста могут замедлиться, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства. Давление на показатели будут оказывать регуляторные ужесточения, усиление конкуренции и ухудшение финансового положения заемщиков. 10.02.2022 13:01

«У коммерческих МФО основная масса клиентов занята в торговле, строительстве и сфере услуг», — пояснил Мехтиев. Кроме того, риск-аппетиты коммерческих МФО выше, поэтому они готовы финансировать стартапы, подчеркнула Богомолова. Так, доля займов предпринимателям, ведущим деятельность меньше полугода, в портфеле коммерческих МФО на конец 2021 года составляла около 20%, некоммерческих МФО — менее 5%, добавил Мехтиев. Заинтересованность в расширении сегмента будет обусловлена и новыми регуляторными ограничениями в части работы с физлицами, полагает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

В государственных МФО растущей конкуренции с коммерческими МФО не боятся. «У нас нет цели зарабатывать прибыль, поэтому можно кредитовать бизнес на привлекательных условиях», — сказал директор МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» Валентина Аленина. Так, государственные МФО предоставляют бизнесу займы до 5 млн рублей сроком на два — три года. При этом ставка не превышает ключевую (9,5%) для приоритетных отраслей и две ключевых (19%) — для неприоритетных. Коммерческие МФО готовы предложить деньги на срок не более года под 18—22% годовых. Но спрос со стороны предпринимателей значительно превышает возможности государственных МФО, признает Аленина, его не получится удовлетворить без докапитализации. Кроме того, такие МФО ограничены в тех инструментах, которые могут использовать для привлечения средств, отметила она.

В то же время банки в регионах не слишком любят кредитовать МСБ. Крупные кредитные организации отклоняют более половины заявок, а сроки ожидания решения по кредиту достигают 90 дней, сказала Аленина. В итоге, помимо коммерческих МФО, спрос со стороны МСБ удовлетворяют инвестплатформы, финтех-компании, которые гораздо менее консервативны, добавил тенденцию председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. По его мнению, в 2022 году такие компании столкнутся с еще более острым дефицитом оборотных средств, однако число кредиторов существенно не увеличится.