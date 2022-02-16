В Госдуме попросили Кабмин подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил проект постановления Госдумы, в котором правительству рекомендуется представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Документ принят комитетом за основу на заседании в среду.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам», — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, Кабмину порекомендовали ускорить рассмотрение вопроса о выводе накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования, ее формировании на добровольной основе и сохранении установленных гарантий ее получателям. Также предполагается разработать и внедрить систему мер, которые будут стимулировать работодателей повышать заработную плату при росте собственных доходов.

Кабмину предложили усовершенствовать методику расчета средней зарплаты с учетом ее дифференциации по категориям работников.



Правительству предлагают в срок до 1 октября 2022 года проинформировать Госдуму о реализации рекомендаций. Проект постановления подготовили по итогам состоявшегося в декабре прошлого года правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.