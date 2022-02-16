Российские компании смогут переезжать в «русские офшоры»

Российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, известных как «русские офшоры», пишет РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Первоначально законопроект затрагивал только вопросы экспериментального режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Новую версию, теперь касающуюся и налогообложения международных холдинговых компаний в САР, Госдума рассмотрит 16 февраля, следует из думской базы.

Сейчас осуществить редомициляцию в САР могут только иностранные юрлица — в этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний» (по российскому праву МХК). Из поправок следует, что получить аналогичный статус сможет и российская организация при выполнении нескольких условий: например, компания должна быть создана до 1 января 2018 года и местом ее нахождения на момент подачи заявления о получении статуса МХК стал остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область). Место нахождения компании по закону — это место реального присутствия ее исполнительного органа.

Также это будет возможно, если контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года (под ними понимаются физлица или юрлица с долей участия более 15%, причем на юрлиц накладывается дополнительное условие: либо более 25% их акций должны обращаться на российской бирже или биржах стран ОЭСР, либо не менее 50% уставного капитала должно принадлежать государству (России или одному из тех, кто обменивается с Россией налоговой информацией в автоматическом режиме), если компания подала в налоговый орган соответствующее заявление, а также сведения о контролирующих лицах и если на момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР (регион будет иметь право это сделать в том случае, если доля поступлений налога на прибыль от компании превышает 1% всех поступлений этого налога в бюджет субъекта хотя бы в один год из трех предыдущих лет).

Предусмотрены в поправках и условия потери статуса международной холдинговой компании российскими фирмами, переехавшими в «русские офшоры». К ним относится, например, слияние с другой организацией, если та не является МХК, а также появление нового контролирующего лица в течение года после смены юрисдикции.

Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в так называемый серый налоговый список Евросоюза (об этих планах сообщили европейские СМИ). По аналогичным основаниям серыми налоговыми гаванями ЕС считает такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония. Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности в июне заявляла, что спецрайоны создают нечестную налоговую конкуренцию. После этого российский Минфин вступил с европейскими органами в переговоры и сообщил о двух требованиях со стороны ЕС: сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.