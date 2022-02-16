Увеличен порог по выручке компаний для возможности их отнесения к доминирующим на рынке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 400 млн до 800 млн рублей порога по выручкзе для отнесения хозяйствующего субъекта к лицам, занимающим доминирующее положение на рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Инициатива, предложенная правительством РФ, вносит соответствующие поправки в законы «О защите конкуренции» и «Об основах регулирования торговой деятельности в РФ».

Ранее установленные законом о защите конкуренции запреты на злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений не применялись к хозяйствующим субъектам, выручка которых не превышает 400 млн рублей. Вместе с тем предельные значения дохода малых предприятий составляют 800 млн рублей, отмечалось в пояснительной записке.

Теперь, согласно закону, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта — юридического лица, учредителем которого являются одно или несколько физических лиц, если выручка этого юрлица от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год не превышает 800 млн рублей.



Документ также предусматривает повышение с 400 млн до 800 млн рублей пороговых значений размера активов хозяйствующих субъектов за последний календарный год, при которых к ним не будут применяться требования антимонопольного законодательства по согласованию сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций.