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Официальный курс доллара понизился на 1 рубль 15 копеек, евро — на 96 копеек

16.02.2022 14:58
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 17 февраля.

Курс доллара снизился на 1 рубль 15,19 копейки, составив 75,0141 рубля (76,166 рубля на 16 февраля). Курс евро снижен на 95,96 копейки до 85,306 рубля (86,2656 рубля на 16 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:33 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,97 рубля (минус 34 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,37 рубля (минус 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,88—75,47 рубля за доллар и 85,11—85,61 рубля за евро.

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Комментарии

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Б.Е.С.
16.02.2022 18:22
<p>ну все, официальный курс ЦБ установлен можно смело разгонять ценник со стороны покупателя вверх (зеленный и евро). в то время как как появился спрос на зеленный при обмене с юанем.</p>
<p></p>
<p>удивительны твои дела спекулятивный рынок. ты готов похоронить экономику и рынок внутренний, ради личной выгоды.</p>
<p></p>
<p>разоняя ценник исходя из желания максимальной прибыли и оснонвываясь на том, что рынок проглотит цену высокую ранее (ибо он психологически уже там был) и выше, т.к. она может туда подняться только по причине технической работы без серьезных на то оснований</p>
1

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