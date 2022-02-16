Официальный курс доллара понизился на 1 рубль 15 копеек, евро — на 96 копеек

Банк России установил официальные курсы валют на 17 февраля.

Курс доллара снизился на 1 рубль 15,19 копейки, составив 75,0141 рубля (76,166 рубля на 16 февраля). Курс евро снижен на 95,96 копейки до 85,306 рубля (86,2656 рубля на 16 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:33 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,97 рубля (минус 34 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,37 рубля (минус 13 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,88—75,47 рубля за доллар и 85,11—85,61 рубля за евро.