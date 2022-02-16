Иностранным IT-гигантам за «неприземление» в России могут запретить рекламу

Иностранным IT-гигантам, которые не выполнят требования российского закона о «приземлении», могут запретить размещать рекламу. Такое предупреждение, как следует из сообщения Госдумы, прозвучало на расширенном заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в ходе обсуждения текущего статуса выполнения требований закона.

Как сообщает нижняя палата российского парламента, из 13 компаний, подпадающих под требование закона, больше половины начали «приземление», а Apple и Spotify полностью его выполнили.

«У нас есть «отличники» — компании, которые полностью выполнили требования закона (Apple, Spotify); есть даже компании, которые проявили инициативу и, не попав в первый список Роскомнадзора, открыли представительства на территории РФ (Wargaming, AliExpress). Но есть также компании, которые выполнили требования закона только частично или вообще продолжают раздумья. Надеюсь, после нашего сегодняшнего конструктивного диалога мы увидим новых «приземлившихся», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В ходе заседания комитета TikTok, Likee и Viber также объявили о создании полноценных российских юрлиц. О начале процедуры «приземления» заявил и Zoom.

«TikTok как ведущая глобальная платформа, работающая во многих странах мира, включая Россию, здесь конкретно — в России — привержена цели поддерживать наших пользователей и дать им возможность выражать себя и креативить. Мы также привержены соблюдению законов тех рынков, на которых мы работаем, включая Россию», — сказал директор по связям с органами власти в Восточной Европе компании TikTok Сергей Соколов.

Представитель Likee сообщил, что от компании уже отправили документы для регистрации российского юрлица. «11 февраля мы отправили документы для регистрации юрлица. Возможно, они еще не дошли, но мы всецело поддерживаем исполнение российского законодательства», — заявил представитель Likee в России Дмитрий Щербинин.

Также о том, что компания Viber прислала в Роскомнадзор документы о создании представительства в РФ, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Кроме того, он предупредил: уже до конца февраля против «уклонистов» будут применены первые санкции. Они начнутся с запрета на размещение рекламы. В Федеральной антимонопольной службе и Центробанке, чьи представители присутствовали на встрече, подтвердили, что готовы применять эти запреты на практике, но выразили надежду, что до этого не дойдет.

«Мы рассчитываем, что все иностранные IT-гиганты выполнят требования российского закона, не дожидаясь каких‑либо санкций. Комитет готов помогать в организации необходимого диалога между сторонами. В то же время для того, чтобы этот процесс ускорился, мы подготовили поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за «неприземление», а также за нарушение установленных ограничений — на рекламу, на сбор персональных данных», — заявил Хинштейн, подводя итоги заседания.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве, уточняется в сообщении Думы. Он может быть внесен уже в начале весны.

На данный момент в список компаний, не выполнивших ни одного пункта закона о «приземлении», входят Google, Meta, Discord, Pinterest, Twitch и Telegram, уточняют в Госдуме.



Там напоминают, что с 1 января 2022 года по закону о «приземлении» владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.