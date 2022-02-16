Подписан закон о штрафах за переводы организаторам нелегальных лотерей и онлайн-казино

Банки, платежных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за прием платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Соответствующий закон, как сообщается на сайте Госдумы, подписал президент РФ Владимир Путин.

Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, составит максимум 40% от суммы платежа, следует из релиза.



Платежных агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на прием таких платежей также будут штрафовать: должностных лиц — на 100—500 тыс. рублей, юрлиц — на 25—40% от суммы принятого платежа, но не менее чем на 5 млн рублей. Банки, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.