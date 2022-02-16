Хуснуллин: повышение ключевой ставки является угрозой для отрасли жилищного строительства

Повышение ключевой ставки до 9,5% стало угрозой для отрасли жилищного строительства, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

Банк России ранее на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых, объяснив свое решение высокой инфляцией. «Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», – отметил Хуснуллин.

По его словам, средняя ипотечная ставка по итогам 2021 года составила 7,5%, это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в 2020-м. Вице-премьер отметил, что во многом этого удалось достичь благодаря мягкой денежно-кредитной политике Центрального банка в прошлом году. Хуснуллин добавил, что из бюджета на льготную ипотеку было доплачено около 3 млрд рублей.

Всего за 2021 год выдано почти 2 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей, это больше на 7% в денежном выражении и на 30% в количественном выражении по сравнению с 2020 годом, сообщил вице-премьер. Он отметил, что правительство продолжает выполнять задачу, поставленную в указе президента, по достижению значений ставки по ипотеке не более 7,9%, несмотря на повышение ключевой ставки.

Также вице-премьер отметил, что если ситуация на ипотечном рынке будет складываться не лучшим образом, то, возможно, правительству придется расширять условия по поддержке этого рынка. По его словам, сегодня продолжает действовать программа льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых. Банки снова фиксируют рост выдачи кредитов по этой программе после повышения ключевой ставки ЦБ и рыночных ставок по ипотеке. По мнению Хуснуллина, за счет действия льготной программы в первом полугодии 2022 года не произойдет падение показателей по выдаче ипотечных кредитов.