Опрос: понятие «метавселенная» знакомо 10% россиян

Каждый десятый россиянин знаком с понятием метавселенной (10%), свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Причем мужчины в два раза чаще женщин сообщали о своей осведомленности (15% и 7% соответственно).

Примечательно, что впервые услышали о метавселенных во время опроса 67% россиян. Каждый пятый слышал термин, но не понимает его (23%). Более четверти опрошенных заявили, что им было бы интересно побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии (27%). Среди молодежи 18—24 лет такое желание выразила половина опрошенных (56%). О том, что им неинтересно, сообщили 69% опрошенных.

Россияне, знающие о метавселенных, чаще говорили, что им было бы интересно попасть в виртуальную среду, по сравнению с теми опрошенными, которые не понимают этот термин или впервые его слышат (39%, 29% и 24% соответственно).

По мнению 37% граждан, от создания метавселенных будет больше вреда, чаще так считают 35—44-летние (45%). О преимущественной пользе сообщили 9%, чаще — молодые люди 18—24 лет (23%). Каждый пятый опрошенный выразил мнение, что создание метавселенных принесет пользу и вред в равной мере (19%), 18% полагают, что от этого явления не будет ни вреда, ни пользы.

Россияне, заявляющие о пользе метавселенных, считают так, потому что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%).

Граждане, уверенные во вреде создания метавселенных, чаще обосновывают это опасностью ухода от реальности (37%). Такого мнения чаще придерживаются 35—44-летние (49%), жители Москвы и Санкт-Петербурга и активные потребители Интернета (по 46%), а также россияне с неполным и полным высшим образованием (45%). Каждый десятый видит опасность цифровых вселенных в отсутствии живого общения (11%) и деградации (9%).