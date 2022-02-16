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​Банковская группа ТКБ повысила ставки по вкладам и накопительным счетам

16.02.2022 20:43
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Транскапиталбанк

Банковская группа ТКБ (Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) повысила процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов и накопительных счетов на 0,5 процентного пункта, сообщили в группе.

Так, максимальная ставка по комбинированному вкладу с инвестиционным или накопительным страхованием жизни (ИСЖ и НСЖ) «Стратегия успеха» теперь составляет 10,5%.

По вкладу «Растущий доход» доходность увеличена до 10%, максимальная ставка по депозиту «Просто вклад» — до 9,5% при условии размещения средств на 370 дней без возможности снятия и пополнения.

Также изменены условия по накопительному счету «Свободные средства». В частности, на остаток до 5 млн рублей начисляется 7,5% годовых в рублях, на остаток свыше 5 млн — 5,5% годовых в рублях.

Как уточнили в банке, процентные ставки зависят от срока и условий размещения денежных средств.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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