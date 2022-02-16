Госдума приняла закон о расширении функций банковских платежных агентов

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение функционала банковских платежных агентов (субагентов) путем предоставления им права приема от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличных денег для зачисления их на банковские счета. Соответствующие поправки вносятся в законы «О национальной платежной системе» и «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Документ, инициированный депутатом Андреем Луговым, направлен на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также с недостаточным количеством отделений и устройств для приема наличных денег в шаговой доступности, говорится в пояснительной записке.

«Малые и микропредприятия на сегодня занимают существенную долю бизнеса. Зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий и складываются из нескольких составляющих: кассовое обслуживание, затраты на перевозку, пересчет наличности и так далее. Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются от внесения наличных на счет в нарушение закона, что приводит к росту теневой экономики», — указывает автор документа.

При этом многие банки не имеют ресурсов на поддержание такой сети собственных автоматических приемных устройств, но имеют разветвленную сеть банковских платежных агентов с большим количеством банкоматов по всей территории России, в том числе в удаленных регионах. Использование оборудования банковских платежных агентов для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет даже при отсутствии в регионе отделения того банка, в котором открыт счет, отмечает автор документа.

Во втором чтении документа было принято три поправки. Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправками ко второму чтению более четко прописываются сроки и порядок зачисления денег на соответствующие счета.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.