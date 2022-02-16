Газпромбанк пригласил в рекламную кампанию Павла Волю

Газпромбанк в рамках нового сегментированного подхода к продвижению бренда и розничных продуктов решил задействовать команду медийных лиц для более точечного и адресного взаимодействия с разными аудиториями. «Образ каждого селебрити будет близок одной из групп клиентов с определенными поведенческими и финансовыми привычками», — пояснил ГПБ и объявил, что первая федеральная рекламная кампания, основанная на новом подходе, пройдет с участием актера, телеведущего, стендапера Павла Воли и будет направлена на продвижение кредита наличными.

В кредитной организации напоминают, что в 2019 году Воля уже принимал участие в ее рекламной кампании. «Тогда по итогам сотрудничества были достигнуты хорошие результаты: количество обращений в отделения выросло на четверть, а в контактный центр — на 50%, число заявок на вклады увеличилось на 53%, а по отдельным направлениям кредитных продуктов рост составлял до 100%», — подчеркивают в банке.

Образ шоумена в рекламных материалах «должен эффективно работать на привлечение новых клиентов: смелые и целеустремленные, они готовы противостоять новым вызовам, всегда находятся в курсе современных тенденций, применяют инновационные решения и не боятся экспериментов».

«В основе выбора селебрити и креативной концепции лежало более десяти исследований, по результатам которых в новых имиджах и рекламном ролике будет обновлена словесная и визуальная коммуникация: в частности, помимо синего цвета, исторически основного для бренда Газпромбанка, будут добавлены оранжевые элементы, привлекающие внимание и символизирующие энергичность, решительность, свободу самовыражения», — рассказали в финучреждении.

Кампания с Павлом Волей уже стартовала в Интернете, на радио, телевидении и наружных рекламных конструкциях в российских городах. Уточним, что на баннере на сайте ГПБ с рекламой кредита наличными фото актера со сковородой снабжено надписью: «Мы прожарили ставку».

По словам вице-президента — начальника департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасии Смирновой, банк рассчитывает, что Павел Воля «благодаря своему медийному образу» не только привлечет внимание к новым продуктам ГПБ, «но и привнесет в коммуникацию яркости, энергичности и драйва».



Газпромбанк также продолжит сотрудничество с российским актером и кинорежиссером Федором Бондарчуком «с акцентом на аудиторию, которая стремится к стабильности во всех сферах жизни и долгосрочному планированию будущего», говорится в релизе.