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Госдума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров

16.02.2022 18:02
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 16 февраля, одобрили в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным.

Изначально предполагалось, что в 2022 году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%. Однако это значение оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. Законопроект предусматривает индексацию таких пенсий на 8,6%.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 миллиона человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. «Принятый в январе Государственной думой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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Комментарии

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В Корн
17.02.2022 15:41
<p>неуказали что ,,индексация будет до 1.10.2022</p>
0

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