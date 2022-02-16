Госдума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 16 февраля, одобрили в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным.

Изначально предполагалось, что в 2022 году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%. Однако это значение оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. Законопроект предусматривает индексацию таких пенсий на 8,6%.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 миллиона человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. «Принятый в январе Государственной думой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии», — подчеркнул Вячеслав Володин.