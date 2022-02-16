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Минфин и ЦБ разрабатывают проект реформы добровольных пенсионных накоплений

16.02.2022 18:15
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ТАСС

Министерство финансов РФ совместно с Банком России работает над законопроектом о реформе добровольных пенсионных накоплений, он будет представлен в 2022 году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы сейчас работаем вместе с Банком России. У нас здесь, слава богу, общая позиция. Собственно, у нас с ЦБ по всем вопросам общие позиции, за исключением крипты. В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что правительство и Банк России до 15 июля 2022 года определят критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан.

Также к указанному сроку, в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан, правительство и ЦБ намерены внести изменения в законодательство, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц. В качестве одного из механизмов стимулирования граждан планируется предусмотреть налоговые льготы, в том числе при вложении средств в ценные бумаги российских компаний.

При этом планируется внести изменения в законодательство, обеспечивающее создание защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов).

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Комментарии

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miter
16.02.2022 21:30
<p>Ну убейте вы уже эту реформу в конце-то концов</p>
0

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