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Силуанов пообещал обеспечить расчеты с вкладчиками в случае санкций

16.02.2022 18:48
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РБК

Государство подготовлено на случай возможных жестких санкций Запада против России, таких как ограничения на доступ банков к системе финансовых коммуникаций SWIFT или запрет на долларовые трансакции банков, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Подобные санкции будут «неприятны, но не смертельны» для российской экономики и финансовой системы, считает министр.

Судя по сообщениям западных СМИ, вопрос отключения российских банков от SWIFT «откладывается», «здравый смысл побеждает», сказал Силуанов. Если такая мера гипотетически будет задействована, Россия перейдет к другим возможностям передачи финансовой информации, будь то находящаяся под управлением Банка России Система передачи финансовых сообщений, телетайп или «будем возить платежки в чемоданах (утрирую)», добавил министр.

В последнее время администрация США неоднократно называла возможный набор санкций в отношении России (включая изоляцию российских банков от долларовой финансовой системы и ограничения на экспорт в Россию технологических продуктов), однако постоянно подчеркивается, что в контексте украинской ситуации экономические санкции не могут быть применены в превентивном ключе — их триггером могут стать только военные или полувоенные действия.

В случае блокирующих санкций США в отношении российских банков и их активов важно, какие это будут банки, заметил Силуанов. «Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов», — подчеркнул министр финансов.

Силуанов напомнил, что у России выстроен «финансовый щит» в виде больших золотовалютных резервов, низкого долга, бюджетного профицита и устойчивого бюджетного правила. Об этом же недавно заявляли иностранные аналитики. По словам министра, у правительства есть право выходить на рынок евробондов в валюте, отличной от долларов, и не исключено, что Минфин этим воспользуется, как только текущая геополитическая напряженность снизится.

На случай гипотетических ограничений на экспорт из России таких товаров, как энергоресурсы, страна будет переориентироваться на другие рынки, а рост цен, который неизбежно вызовут такие ограничения, «во многом сможет их скомпенсировать», сказал Силуанов.

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Комментарии

3
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SL/TP
16.02.2022 20:30
<p>
или «будем возить платежки в чемоданах (утрирую)», добавил министр.
</p>
<p></p>
<p>Если выпишите диппаспорт, то готов лично возить эти платёжки в "проклятые" западные банки! Все предложения в личку! </p>
2
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
16.02.2022 21:48
<p>Основной массе народонаселения РФ до этого нет никакого дела!</p>
0
ugor
ugor
17.02.2022 05:56
<p>У нас есть специалисты по ношению чемоданов! Перспективная это профессия!)</p>
2

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