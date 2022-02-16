Основные фондовые торги завершились в плюсе

Основные фондовые торги в РФ завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 646,41 пункта. Индекс РТС повысился на 1,77% до уровня 1 524,51 пункта.

Акции Московской биржи подорожали на 2,8%, СберБанка — на 1,3%, «Норникеля» — на 0,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%, «Газпрома» — на 0,4%, «Полюса» — на 1,81%.

Российский рынок акций в среду сохранил растущий импульс в силе, но энтузиазм «быков» все же сократился в размерах, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Все сокращение геополитической премии уже отражено в котировках, но вопрос как был открытым, так открытым и остается. Это значит, что риски могут напомнить о себе не единожды», — комментирует эксперт.



В фаворитах спроса остались акции металлургов и компаний горно-добывающего сектора: от «Распадской» до «Мечела» и «Полиметалла». Уверенно смотрятся бумаги «РУСАЛа», обновившие сегодня максимум на уровне 89,25 рубля. Учитывая интенсивность этой волны повышений, аналитик допускает прохода цены к 90 рублям. Лучше рынка смотрятся бумаги банковского сектора.

Под давление попали расписки TCS и VK, а также акции «Сургутнефтегаза» и «НОВАТЭКа».