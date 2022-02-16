​Рубль отыграл еще часть потерь у ключевых соперников по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,2 рубля. С начала торговой сессии было проведено 60,4 тыс. сделок почти на 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,8325—75,4725 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 85,45 рубля, уменьшившись на 5 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,4 тыс. сделок на 361,3 млн евро по курсам от 85,11 до 85,685 рубля за евро.

Доллар к вечеру перестало раскачивать, валюта стабилизировалась около 75,2 рубля, но не исключена его новая попытка провалиться к 74,8—75 рублям, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Вся нейтрализация в геополитике уже «зашита» в котировки, все и все уже отыграли, но инвесторы продолжают наблюдать за тем, какие решения принимают институциональные игроки. Например, Минфин отказался от проведения еженедельного аукциона по размещению ОФЗ из-за высокой рыночной волатильности. Это значит, что эмоции все же не улеглись. Евро консолидируется около 85,42 рубля и может двигаться в рамках 85—87 рублей», — комментирует эксперт.