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Принят закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

16.02.2022 20:11
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 16 февраля, одобрили третьем, окончательном чтении и в целом закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов. Документ предусматривает, что эксперимент будет проходить с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно. Первым участником станет Сахалинская область. Также предполагается возможность включения в него отдельных субъектов РФ путем внесения изменений в данный закон.

Цель этого эксперимента — достижение углеродной нейтральности на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года.

Среди задач, которые необходимо решить для достижения цели, в законе указаны: стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения; формирование системы независимой верификации сведений и утверждений о выбросах и поглощении парниковых газов; создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.

В рамках проведения эксперимента будут использоваться следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов: инвентаризация таких выбросов и поглощений; квотирование выбросов; экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, и другие.

«Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям будет осуществляться высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации — участника эксперимента ежегодно в порядке, определяемом Минэкономразвития России», — отмечается в пояснительной записке.

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Комментарии

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47439
16.02.2022 20:16
<p>теперь активированный уголь подорожает...</p>
0

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