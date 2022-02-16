Силуанов: тема «налога на дивиденды» не забыта

Тема повышенного налогообложения прибыли для малоинвестирующих российских компаний не забыта, но пока «подвисла», сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Пока эта тема, будем так говорить, подвисла, но это не значит, что она забыта полностью. Потому что видим ситуацию, когда прибыли у компаний высокие, сравнимы с бюджетом федеральным. Видим, когда половина этой прибыли идет на дивиденды, в каких-то компаниях даже значительно больше. Нам хотелось бы, чтобы эти деньги работали в экономике, создавали рабочие места. Конечно, нам хотелось бы, чтобы эти деньги работали здесь, в России, а не выводились бы за рубеж», — сказал Силуанов на брифинге.

Он добавил, что это не фискальная, а регуляторная задача для того, чтобы деньги оставались в России. «Думаю, что эта тема может возникнуть и возникнет, когда мы будем готовить основные направления налоговой политики на следующую трехлетку. Когда будем работать над этим документом, обязательно будем встречаться с РСПП. Потому что они тоже предлагали подготовить свои собственные предложения», — указал министр.

Власти РФ в 2021 году скорректировали налогообложение отдельных секторов, повысив нагрузку на производителей металла, угля и минеральных удобрений, которые получают сверхприбыль за счет высоких цен на продукцию на внешних рынках. Одновременно обсуждалось и ретроспективное повышение налога на прибыль для компаний, которые направляют большую часть своей прибыли на выплату дивидендов, а не на инвестиции. Однако после переговоров с бизнесом эти планы было решено отложить.