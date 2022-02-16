ФНС разъяснила нюансы предоставления имущественного вычета на приобретенную в долевую собственность недвижимость

Размер имущественного вычета на недвижимое имущество, приобретенное в общую долевую собственность, распределяется между совладельцами в соответствии с их долями. При этом отказаться от уже полученного вычета, а также передать право на получение его или остатка другим лицам налогоплательщик не может, так как это не предусмотрено нормами налогового законодательства. К такому выводу пришла Федеральная налоговая служба России при рассмотрении жалобы.

«По результатам камеральной проверки декларации по НДФЛ инспекция отказала в предоставлении имущественного налогового вычета на часть доли супруга в приобретенном имуществе. Она указала, что ранее заявителю был в полном объеме предоставлен такой вычет за 2012—2015 годы в связи с приобретением им 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли жилого дома», — сообщило ведомство.

Налогоплательщик с решением не согласился и обратился с жалобой в ФНС России. Он указал, что налоговый орган необоснованно отказал в перераспределении расходов долей супругов и незаконно ограничил его право на получение налогового вычета.

ФНС России отказала в удовлетворении жалобы. Она указала, что после предоставления обоим супругам имущественного вычета за 2012—2015 годы его перераспределение или перераспределение остатка по заявлению налогоплательщиков не допускается.

Возможность отказа от уже полученного имущественного вычета действующим законодательством не предусмотрена. ФНС России также обратила внимание на то, что процентные и долевые соотношения для получения вычета определяются единожды при подаче декларации и заявления на его получение. Пересмотр этих параметров в дальнейшем законодательством не предусмотрен.