Силуанов заявил о трехкратном росте выдачи больничных из-за «омикрона»

Распространение «омикрон»-штамма коронавируса заставит правительство предусмотреть дополнительные расходы в федеральном бюджете на покрытие дефицитов бюджетов Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

В правках бюджета на текущий год, которые Минфин будет проводить через Госдуму, планируется предусмотреть дополнительные расходы, связанные с прохождением пандемии. В течение недели ведомство представит в правительство свои расчеты и предложения по необходимым расходам, отметил министр.

Ранее Силуанов заявлял, что бюджет в 2021 году потратил 850 млрд рублей на антиковидные меры в области здравоохранения. Действующим законом о бюджете в 2022 году пока запланированы общие расходы на сумму 23,7 трлн рублей.

«Все дополнительные ресурсы, которые мы планируем получить в текущем году, во многом будут направлены на реагирование, связанное с продолжением развития коронавирусной инфекции, пусть не такой «злой», как штамм «дельта», но контагиозной. Мы сейчас оцениваем дополнительные возможности и дополнительные обязательства. В течение недели в правительстве обсудят эти параметры», — сказал он. По оценке Силуанова, дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета, которые по бюджетному правилу позволяют нарастить предельные расходы, ожидаются благодаря переоценке номинального ВВП в сторону повышения.

«У нас есть расходные обязательства, которые мы не планировали. Сейчас волна «омикрона», мы видим, какое количество больничных открывается, несмотря на то что мы снизили с 14 до семи дней обязательный объем больничного, не отправляем на больничный тех, кто контактировал с ковидным больным. 600 тыс. в день открывается больничных листов», — рассказал Силуанов. При этом раньше, по его словам, выдавалось ориентировочно по 200 тыс. больничных в день. Поэтому дефицит Фонда социального страхования, который отвечает за выдачу больничных листов, придется покрывать из средств федерального бюджета, указал он.

«Не хочу называть цифру, будем мониторить, какая цифра нужна, но там трехзначная цифра в миллиардах рублей», — заявил глава Минфина. По его словам, трехзначное число расходов дополнительно планируется также передать ФОМС. В законе о бюджете ФОМС на 2022 год заложен дефицит 22 млрд рублей. В бюджете ФСС на момент принятия предусмотрен профицит 44 млрд рублей.