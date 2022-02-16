Хуснуллин: 10 млн россиян улучшили жилищные условия в 2021 году

Около 4,2 млн семей (или 10 млн человек) в России улучшили свои жилищные условия в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

«За прошедший год нам удалось построить 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, включая Советский Союз. И мы не просто построили это жилье. Нам удалось, по предварительным оценкам, улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, а это 10 миллионов человек», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в 2021 году количество выданных разрешений на строительство выросло на 41%, они касаются объектов общей площадью 39,8 млн кв. м. При этом начиная с 2019 года количество выданных разрешений из года в год в стране падало, уточнил Хуснуллин.

Он также отметил, что перед строительной отраслью стоит задача нарастить градостроительный потенциал до 500 млн кв. м. Так, согласно данным на презентации вице-премьера, по итогам 2021 года градостроительный потенциал составляет 390 млн кв. м, рост по сравнению с 2020 годом — 14%.