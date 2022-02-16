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Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании

16.02.2022 21:40
1 362
1 Время прочтения: 1 минута
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ТАСС

Бизнесмен Роман Абрамович переоформил свою долю в сталелитейщике Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя, говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

«Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767 тыс. 314 обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую», — отмечается в сообщении.

Greenleas International Holdings Ltd являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.

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Комментарии

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47439
16.02.2022 23:07
<p>этто типа новая задачка для студентов ФНС ? )))</p>
0

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