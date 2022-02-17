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Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

17.02.2022 08:13
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль слабеет к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 7:52 мск составил около 75,69 рубля, что на 43 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:51 стоил около 85,85 рубля (плюс 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,31—75,85 рубля за доллар и 85,4—86,03 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:10 теряет 1,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 594,33 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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