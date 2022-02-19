​Райффайзенбанк расширил пул ипотечных партнеров среди застройщиков

Райффайзенбанк сообщил о сотрудничестве с компанией «СМУ-6 Инвестиции» в рамках программы «льготная ипотека от застройщиков». Теперь клиенты смогут приобрести жилье в объектах девелопера по ставке 7,99%. Предложение распространяется на студии и однокомнатные квартиры.



Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.



«Оставить заявку на ипотеку можно онлайн. С предварительным решением мы вернемся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.