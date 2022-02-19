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​Райффайзенбанк расширил пул ипотечных партнеров среди застройщиков

19.02.2022 16:26
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк сообщил о сотрудничестве с компанией «СМУ-6 Инвестиции» в рамках программы «льготная ипотека от застройщиков». Теперь клиенты смогут приобрести жилье в объектах девелопера по ставке 7,99%. Предложение распространяется на студии и однокомнатные квартиры.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

«Оставить заявку на ипотеку можно онлайн. С предварительным решением мы вернемся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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