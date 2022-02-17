В Роскомнадзоре подготовят рекомендации по обработке биометрических персональных данных

При Роскомнадзоре будет создана рабочая группа для подготовки рекомендаций по обработке биометрических персональных данных, следует из сообщения на сайте ведомства.

Накануне состоялось заседание консультативного совета при Роскомнадзоре как уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. Совет является консультативно-совещательным органом при ведомстве и осуществляет свою деятельность на общественных началах. В его состав входят представители общественной организации «Опора России», Национального совета финансового рынка, Национального Дельфийского совета, Торгово-промышленной палаты РФ и других организаций.

На заседании были озвучены итоги деятельности Роскомнадзора по защите прав граждан в области персональных данных за 2021 год. Так, в рамках государственного контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства проведено почти 4 тыс. контрольных мероприятий, в 80% случаев найдены нарушения требований к обработке персональных данных. За год составлено 225 протоколов об административных правонарушениях в области персональных данных, в основном за их незаконную обработку или за неуничтожение таких незаконно обрабатываемых данных.

«Участники заседания высоко оценили работу, проведенную Роскомнадзором в сфере защиты персональных данных», — подчеркивается в сообщении.

Члены консультативного совета также обсудили проблемные вопросы применения положений законодательства о персональных данных, а также применения в деятельности операторов рекомендаций совместного информационного письма Роскомнадзора и Банка России в части требований к обработке персональных данных граждан финансовыми организациями.



«Принято решение создать рабочую группу в рамках совета по разработке методических рекомендаций Роскомнадзора операторам по вопросу обработки биометрических персональных данных», — сообщается в релизе.