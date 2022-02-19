«Ренессанс Страхование» предлагает оформить электронные больничные онлайн

Страховая компания «Ренессанс Страхование» запустила сервис по онлайн-оформлению электронных больничных. Электронный больничный клиенты компании по ДМС могут оформить с помощью телемедицинской консультации врачей «Ренессанс клиника» в случае симптомов или подтвержденного диагноза ОРВИ, говорится в сообщении страховщика.

«Новое разрешение Минздрава России открывать и закрывать листки нетрудоспособности без посещения клиники поможет освободить рабочее время врачей (им не потребуется выезжать на дом к части пациентов) и снизит риск заражений (пациентам не нужно приходить в клинику). Конечно, разрешение действует не для всех случаев, в частности больничный может быть выдан только на семь дней», — прокомментировала директор управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС «Ренессанс Страхование» Светлана Базаренко.

Она уточнила, что сервис стартовал в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, скоро к программе будут подключены клиенты Москвы.

