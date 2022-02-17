Все новости

Плата за капремонт в среднем по России выросла почти на 15%

17.02.2022 09:12
2 039
9 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год вырос в России почти на 15% — до 9,5 рубля за квадратный метр. В 17 регионах уровень взносов не изменился, сообщили ТАСС в четверг в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 рубля за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%», — сказали в ассоциации.

Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный на 2022 год, увеличился на 2,05 рубля. Роста платы не произошло в 17 регионах России: Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Амурской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Курганской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тюменской областях, Камчатском и Хабаровском краях. В семи регионах размер взноса вырос более чем на 2 рубля: в Новосибирской области — на 2,04 рубля, в Якутии — на 2,05 рубля, в Орловской области — на 2,63 рубля, в Ульяновской области — на 2,9 рубля, в Московской области — на 2,93 рубля, в Сахалинской области — на 3,2 рубля, в Омской области — на 4,73 рубля.

По мнению исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анны Мамоновой, решение о сохранении неизменным размера взноса на капремонт негативно влияет на реализацию региональной программы. «Фактически люди, добросовестно исполняя обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт в полном объеме, не получают запланированный ремонт ввиду финансовой несбалансированности системы», — пояснила она ТАСС. Мамонова добавила, что увеличение минимального размера взноса помогает сохранить качество и объем работ по капитальному ремонту.

Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый регион обязан самостоятельно определять размер минимального взноса на капремонт. Как правило, нормативно-правовой акт, устанавливающий размер этой платы, принимается в конце года. Причем в большинстве регионов взнос утверждается на три последующих года. Минимальный размер рассчитывается в соответствии с рекомендациями Минстроя России с учетом объема средств, необходимого для реализации всей программы капремонта. При установлении окончательного размера оценивается его доступность для жильцов с учетом совокупных расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включено около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в 2021 году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. В 2022 году планируется выполнить объем работ по капремонту, примерно равный уровню прошлого года.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

9
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Дмитриева
17.02.2022 09:47
<p>" увеличение минимального размера взноса помогает сохранить качество и объем работ по капитальному ремонту ... решение о сохранении неизменным размера взноса на капремонт негативно влияет на реализацию региональной программы "</p>
<p></p>
<p>Уникальная система , где собственники домов и денег ... посторонние , а какие-то мамоновы с кем-то и как-то решалы  </p>
0
24031957
17.02.2022 10:05
<p>Плата за кап. ремонт, это то, что еще возможно когда то будет сделано, украдено(приписано). Точнее, плата за воздух, многие и не увидят того за, что платили...</p>
0
24031957
17.02.2022 10:05
<p>Плата за кап. ремонт, это то, что еще возможно когда то будет сделано, украдено(приписано). Точнее, плата за воздух, многие и не увидят того за, что платили...</p>
0
ugor
ugor
17.02.2022 10:15
<p>Плата за капремонт это дополнительный,придуманный налог,что бы хоть как то придать ему "законность"!</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
17.02.2022 12:49
<p>Все молчат всех все устраивает ....не как в Париже </p>
2

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»
АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»
Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов