Плата за капремонт в среднем по России выросла почти на 15%

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год вырос в России почти на 15% — до 9,5 рубля за квадратный метр. В 17 регионах уровень взносов не изменился, сообщили ТАСС в четверг в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 рубля за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%», — сказали в ассоциации.

Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный на 2022 год, увеличился на 2,05 рубля. Роста платы не произошло в 17 регионах России: Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Амурской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Курганской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тюменской областях, Камчатском и Хабаровском краях. В семи регионах размер взноса вырос более чем на 2 рубля: в Новосибирской области — на 2,04 рубля, в Якутии — на 2,05 рубля, в Орловской области — на 2,63 рубля, в Ульяновской области — на 2,9 рубля, в Московской области — на 2,93 рубля, в Сахалинской области — на 3,2 рубля, в Омской области — на 4,73 рубля.

По мнению исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анны Мамоновой, решение о сохранении неизменным размера взноса на капремонт негативно влияет на реализацию региональной программы. «Фактически люди, добросовестно исполняя обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт в полном объеме, не получают запланированный ремонт ввиду финансовой несбалансированности системы», — пояснила она ТАСС. Мамонова добавила, что увеличение минимального размера взноса помогает сохранить качество и объем работ по капитальному ремонту.

Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый регион обязан самостоятельно определять размер минимального взноса на капремонт. Как правило, нормативно-правовой акт, устанавливающий размер этой платы, принимается в конце года. Причем в большинстве регионов взнос утверждается на три последующих года. Минимальный размер рассчитывается в соответствии с рекомендациями Минстроя России с учетом объема средств, необходимого для реализации всей программы капремонта. При установлении окончательного размера оценивается его доступность для жильцов с учетом совокупных расходов на жилищно-коммунальные услуги.



Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включено около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в 2021 году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. В 2022 году планируется выполнить объем работ по капремонту, примерно равный уровню прошлого года.