Минтруд предлагает изменить закон о рынке труда в РФ

Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения», пишет РБК со ссылкой на министерство. Предполагается, что этот документ будет отвечать современным условиям рынка труда и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.

Концепцию нового законопроекта министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Подлинность документа подтвердили представитель Минтруда и один из участников заседания. Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, пояснили в ведомстве.

Согласно документу, к таковым Минтруд относит неконвенциональную (теневую) занятость. В ведомстве хотят дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы. Минтруд не впервые обращает внимание на эту проблему: в ноябре 2021 года министерство представило проект плана по снижению теневой занятости в 2022—2024 годах, который предполагал проведение мониторинга нелегального трудоустройства и создание реестра работодателей с такими нарушениями. А Минфин предупреждал, что при сохраняющемся росте теневой занятости к 2034 году потери бюджета могут достичь 1,5% ВВП в год. Объем серого фонда оплаты труда в России ведомство оценивало в 10 трлн рублей (по данным Росстата, около 10,4 трлн рублей в 2020 году).

Также стоит обратить внимание на безработицу и пособия для безработных. Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие. Согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Кроме того, Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством.

Министерство предлагает определить правовой статус самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса» или «Сбера») и по договорам гражданско-правового характера. Для них закрепят нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям — речь о пенсионных правах и различных пособиях (по безработице, временной нетрудоспособности и т. д.). Для мониторинга соблюдения этих норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация (СРО).

В настоящее время самозанятость является только налоговым режимом, и чтобы вводить механизмы социальных гарантий для таких граждан, сначала необходимо закрепить их правовой статус, пояснили в Минтруде. Кроме того, ведомство предлагает обсудить вопрос о допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых.

Кроме того, Минтруд волнует использование заемного труда. Предлагается определить правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Этот вид деятельности является переходным между классическими трудовыми отношениями и новыми формами занятости, указали в ведомстве. В связи с этим предполагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определить виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Также концепция предполагает разработку отдельного регулирования для компаний, оказывающих услуги в сфере занятости, налаживание сотрудничества в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов. Минтруд предлагает дать доступ муниципальным образованиям к софинансированию мероприятий в сфере занятости и организации общественных работ, кроме того, заложить правовые основы для взаимодействия органов занятости и образовательных организаций (например, для привлечения центров занятости к организации стажировок и практик).