17 февраля. О чем пишут газеты

📰 Большинство стран мира не знает, что делать с ростом цен, пишут «Известия». Монетарная политика сама по себе уже не может решить проблему с дорожающими товарами на прилавках, потому что ее корень находится глубже — в физической нехватке сырья и материалов, которую никак не получается разрешить. Так, среди наиболее пострадавших товаров — медь, запасы которой быстро сокращаются на фоне довольно заметного в последние полтора года роста потребления, литий, запасов которого у трейдеров почти нет, а также кофе — его запасы в начале 2022 года упали до минимума с начала XXI века из-за засухи в Бразилии.

📰 Россиянам предстоящей весной лучше всего инвестировать в биржевые инвестиционные фонды либо приобрести паевые инвестфонды на «широкий рынок», а также использовать индексы ETF, рассказал «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его словам, на данный момент на Московской бирже торгуется много ETF-индексов, и надо выбирать тот, в котором будут минимальные комиссии за управление. Причина, по которой трейдер рекомендует покупать именно биржевые паевые инвестиционные фонды или ETF, кроется в том, что обычный розничный инвестор не сможет выбрать хорошие акции самостоятельно.

📰 Весенние коллекции одежды российских производителей попадут в магазины с опозданием минимум в две недели, пишут «Известия» со ссылкой на представителей брендов I Am Studio, Ksenia Knyazeva, Naumi. Задержки по пошиву подтвердили и в «Снежной королеве». Часть новой коллекции предприятия не успели произвести в срок из-за распространения штамма «омикрон» — некоторые цеха пришлось закрыть на карантин в связи с массовой заболеваемостью сотрудников. По словам бизнеса, задержки в поставках новой коллекции могут привести к потере компаниями 5% годовой выручки.

📰 В Москве хотят запустить сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов, пишут «Известия» со ссылкой на проект столичной мэрии, который представила «Национальная технологическая инициатива». Транспортные средства, которые сейчас занимают место в прихожих, подъездах и на балконах, можно будет за умеренную плату (350—450 рублей в месяц) парковать на охраняемых уличных стоянках, утверждают его разработчики. По мнению экспертов, желающих воспользоваться сервисом, особенно в зимнее время, будет немного — оставлять электротранспорт на засыпанных снегом парковках проблематично.

📰 Региональные власти совместно с Минцифры разработали дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в 2022 году, пишет «Коммерсант». В соответствии с ней регионы до конца года должны собрать обезличенные данные для обучения ИИ и отобрать лучшие проекты в этой сфере. Документ предварительно одобрен аппаратом профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, хотя и требует уточнений в части финансирования. Однако некоторые участники рынка называют проект сырым и замкнутым только на «Сбер». В аппарате Чернышенко считают, что при активном участии руководителей регионов записанные в дорожной карте меры «дадут импульс развитию этого вектора цифровизации на уровне субъектов».

📰 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю планирует к 2024 году создать доверенную среду разработки программного обеспечения стоимостью 510 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок. Решение необходимо, чтобы российские софтверные компании при создании ПО для объектов критической информационной инфраструктуры не могли случайно или намеренно оставить в нем уязвимости. Эксперты признают возможность таким образом повысить безопасность, но опасаются, что впоследствии государство может обязать вести разработку ПО для своих нужд только в этой системе.

📰 После провального 2020 года рынок слияний и поглощений (M&A) в России постепенно восстанавливается, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор информационного агентства AK&M, уточняя, что в 2021 году заключено почти 600 сделок на 46,5 млрд долларов (плюс 17%). В лидерах вновь оказались строительный сектор, ТЭК и торговля, к ним добавилась химическая промышленность. Эксперты отмечают, что в перспективе 2022 года ресурсы для консолидации сохранились в IT-секторе, строительной отрасли и сельском хозяйстве. Вместе с тем сложная геополитическая ситуация сокращает объем трансграничных сделок и может привести к распродаже российских активов иностранными инвесторами.

📰 На фоне нестабильности фондовых рынков из-за возросшей геополитической напряженности инвесторы проявляют повышенный интерес к золоту, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. К середине февраля активы золотых биржевых фондов приблизились к отметке 3,1 тыс. тонн и находятся вблизи пятимесячного максимума. При этом цены на драгоценный металл вернулись к значениям восьмимесячного максимума, около 1 870 долларов за унцию. Большему росту цен мешает жесткая позиция ФРС, которая с марта может приступить к повышению ставки.

📰 Рентабельность бизнеса АЗС к исходу зимы в этом году оказалась гораздо выше, чем в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Refinitiv. Розничные цены на топливо понемногу растут вслед за инфляцией, тогда как сезонное падение спроса на топливо опустило оптовые цены на уровень февраля прошлого года, хотя с тех пор нефть подорожала в полтора раза. Так, по данным СПбМТСБ, 16 февраля АИ-92 стоил 51,9 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — до 54,4 тыс. рублей за тонну. При этом розничные цены, согласно Росстату, выросли за год примерно на 9%. При этом продажи дизтоплива на АЗС по-прежнему остаются убыточными. Рентабельность заправок может снизиться весной.

📰 Наиболее востребованная в рамках пандемии продукция переработки древесины — картон и фанера — по итогам 2021 года подорожала на 50–60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные крупнейших производителей. Так, например, фанера березовая формата 1 525x1 525х12 мм на складе в Москве к сентябрю 2021 года подорожала в 2,6 раза — до 48,3 тыс. рублей за квадратный метр (без НДС), а ламинированная березовая фанера формата 1 220x2 440х6 мм — в 2,8 раза, почти до 150 тыс. рублей. Основными причинами на рынке называют высокий спрос после пандемии, а также подорожавшее сырье и транспорт. Отраслевые игроки ожидают охлаждения рынка только к концу года.