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Клиенты «Сбера» ​могут расположить карты в мобильном приложении в удобном порядке

19.02.2022 14:19
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Клиенты СберБанка получили возможность в мобильном приложении менять карты местами и располагать их в удобном порядке, сообщили в кредитной организации.

«Такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придет время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных», — говорится в релизе.

Ранее в «СберБанке Онлайн» появились и другие полезные функции. В частности, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счете. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зеленых прямоугольника в правом поле.

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