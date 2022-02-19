Клиенты «Сбера» ​могут расположить карты в мобильном приложении в удобном порядке

Клиенты СберБанка получили возможность в мобильном приложении менять карты местами и располагать их в удобном порядке, сообщили в кредитной организации.
«Такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придет время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных», — говорится в релизе.
Ранее в «СберБанке Онлайн» появились и другие полезные функции. В частности, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счете. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зеленых прямоугольника в правом поле.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 9,8%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 1481
|от 9,9%
|до 145
|0
|
Лиц.№ 3354
|от 11,9%
|до 120
|0 - 1 188
|
Лиц.№ 30
|от 11,99%
|до 365
|0
|
Лиц.№ 1326
|от 10,9%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 316