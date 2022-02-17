Правительство рассматривает параметры весенней коррекции бюджета

Инфляционный всплеск конца 2021 года, дополнительные доходы из-за высоких цен нефти и возвращение к стандартным методам управления бюджетом потребуют изменений бюджета на 2022—2024 годы Госдумой, пишет «Коммерсант», уточняя, что правительство в течение следующей недели оговорит основные параметры весенних поправок к бюджету, возможны и осенние изменения.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге подтвердил характер предстоящих изменений в бюджет на 2022—2024 годы. Он подтвердил, что правительство должно закончить работу над новыми параметрами бюджета в течение недели, после чего законопроект должен быть утвержден на заседании правительства — в Госдуму поправки попадут к марту 2022 года.

Есть несколько причин для того, чтобы эти поправки были, по крайней мере на текущий год, значительными. Министр финансов подтвердил, что в правительстве сейчас нет оппонентов действующему «бюджетному правилу» (а следовательно, и завершению бюджетной консолидации в 2022 году) и характер бюджета останется тем же, что и сейчас. Но по крайней мере номинальные цифры в нем (до завершения расчетов глава Минфина отказался давать какие-либо численные расчеты, остановившись на качественных «развилках» будущих решений) изменятся сильно — вероятно, и расходы, и доходы 2022 года будут скорректированы в пределах 1 трлн рублей или выше.

Причин для этого названо несколько. Главная — инфляционный всплеск с конца 2021 года: в действующем бюджете заложены старые показатели инфляции, близкие к таргету Банка России (4% годовых). Ранее источники Минэкономики приводили в качестве возможной оценки инфляции для новой версии бюджетного прогноза 5,9% годовых, Минфин считает такую оценку «отражающей реалии».

На деле существенно более точный прогноз по инфляции 2022 года может появиться как раз при рассмотрении Госдумой уже готовых поправок: именно в марте — апреле появится достаточно данных о будущей скорости дезинфляции в экономике РФ и о длительности нахождения инфляции «год к году» на текущем «плато» выше 8,5% годовых. Снижение инфляции может быть в зависимости от очень многих факторов как быстрым, так и достаточно медленным: напомним, ЦБ предполагает полный эффект от повышения ключевой ставки с осени 2021 года только во втором полугодии 2022-го. В силу в том числе и этого вероятен и второй, осенний пересмотр бюджета, синхронизированный, как до 2019 года, с принятием трехлетнего бюджета — на 2023—2025 годы.

Высокая инфляция так или иначе будет учитываться и в инвестиционной части бюджета — в рамках удорожания строек, госзаказа; дополнят новые госрасходы последствия увеличения ключевой ставки — как напомнил Силуанов, от нее зависят объемы финансирования субсидий по процентным ставкам (например, в рамках «фабрики проектного финансирования» «ВЭБ.РФ»), часть агроподдержки и многое другое.

Это, подчеркнул министр, «трехзначные в миллиардах рублей» допрасходы. Примерно такого же уровня допрасходы нужны социальным фондам — в первую очередь ФСС и ФОМС. «Омикрон», как выяснилось, для бюджетной системы является примерно такой же проблемой, как предшествующие штаммы «бета» и «дельта»: большие объемы заражений меньшей тяжести требуют такого же бюджетного перераспределения.