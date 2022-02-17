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Банк России научит детей распознавать фальшивые деньги

17.02.2022 12:20
1 130
2 Время прочтения: 1 минута
Банк России научит детей распознавать фальшивые деньги
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Иллюстрация
Банк России
Источник
Banki.ru

Центробанк хочет научить российских детей отличать фальшивые банкноты от подлинных. Для этого разработана специальная игра.

Как уточняется в сообщении регулятора, игра «Космический детектив: тайна семи банкнот» рассчитана на детей с семи лет. В ней нужно спасти город Финбург, столицу финансовых технологий и изобретений, от главного злодея — фальшивомонетчика. На какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание, игроки узнают из подсказок. «Информацию будет проще запомнить, пройдя квест, а в мини-играх можно сразу применить эти знания на практике», — объясняют в ЦБ.

«Основы финансовой грамотности закладываются в детстве. Игра поможет детям научиться распознавать фальшивки. Она может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах», — отмечает регулятор.

Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав игру на компьютер.

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Комментарии

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ugor
ugor
17.02.2022 19:49
<p>Надо ещё научить их что бы они могли искать деньги!))</p>
0
47439
17.02.2022 22:56
<p>ЦБ не только контролирует, но и рекламирует, типа "город Финбург":</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания "Финбург"» инн 7702456982 191186, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 22-24)))</p>
<p>лучше бы пенсионеров от мошенников защищали, а с фальшивыми банкнотами пусть участковые борются...</p>
0

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