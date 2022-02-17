Банк России научит детей распознавать фальшивые деньги

Центробанк хочет научить российских детей отличать фальшивые банкноты от подлинных. Для этого разработана специальная игра.
Как уточняется в сообщении регулятора, игра «Космический детектив: тайна семи банкнот» рассчитана на детей с семи лет. В ней нужно спасти город Финбург, столицу финансовых технологий и изобретений, от главного злодея — фальшивомонетчика. На какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание, игроки узнают из подсказок. «Информацию будет проще запомнить, пройдя квест, а в мини-играх можно сразу применить эти знания на практике», — объясняют в ЦБ.
«Основы финансовой грамотности закладываются в детстве. Игра поможет детям научиться распознавать фальшивки. Она может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах», — отмечает регулятор.
Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав игру на компьютер.
Комментарии
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания "Финбург"» инн 7702456982 191186, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 22-24)))</p>
<p>лучше бы пенсионеров от мошенников защищали, а с фальшивыми банкнотами пусть участковые борются...</p>