Банк России научит детей распознавать фальшивые деньги

Центробанк хочет научить российских детей отличать фальшивые банкноты от подлинных. Для этого разработана специальная игра.

Как уточняется в сообщении регулятора, игра «Космический детектив: тайна семи банкнот» рассчитана на детей с семи лет. В ней нужно спасти город Финбург, столицу финансовых технологий и изобретений, от главного злодея — фальшивомонетчика. На какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание, игроки узнают из подсказок. «Информацию будет проще запомнить, пройдя квест, а в мини-играх можно сразу применить эти знания на практике», — объясняют в ЦБ.

«Основы финансовой грамотности закладываются в детстве. Игра поможет детям научиться распознавать фальшивки. Она может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах», — отмечает регулятор.



Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав игру на компьютер.