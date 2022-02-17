«Яндекс» покажет лучшие цены на товары

Поиск «Яндекса» теперь позволяет узнать, где можно выгодно купить нужную вещь. Как сообщили в компании, для этого достаточно задать вопрос в поисковой строке или спросить «Алису» в приложении «Яндекс», где дешевле тот или иной товар.

«Яндекс» знает цены в магазинах и на маркетплейсах. Если человек уже решил, что купить, он может сразу увидеть, сколько стоит эта вещь в разных местах, и выбрать самый выгодный вариант. Цены, в том числе со скидками, собраны в одном месте — в карточке товара. Данные обновляются несколько раз в день, так что пользователи получают актуальные предложения. Скажем, если в каком-то магазине идет распродажа, можно воспользоваться моментом», — рассказали в «Яндексе».

Кроме того, в поиске по товарам появилась отметка «Лучшая цена». «Яндекс» показывает ее, если считает, что сейчас в Интернете вряд ли удастся найти этот товар дешевле.

По словам руководителя поисковых продуктов «Яндекса» Максима Загребина, бета-версия поиска по товарам была запущена еще перед Новым годом, когда люди активно покупали подарки. «Сейчас поиск по товарам стал доступен всем пользователям, а цены на интересующий товар собираются в одну карточку», — указал эксперт.



В поиск по товарам могут попасть предложения сайтов, которые известны «Яндексу», для этого им не обязательно что-то делать. «Но если магазин хочет передавать в «Яндекс» данные об изменениях в ассортименте и ценах, он может загрузить в «Вебмастер» свой товарный фид», — добавляют в компании.