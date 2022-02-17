СМИ узнали о планах Британии отказаться от виз инвестора из-за России

Великобритания собирается отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора. Как сообщает РБК, об этом пишет газета Financial Times.

Пересмотреть программу получения визы Tier 1 Investor Лондон решил еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери весной 2018 года. Теперь, после очередного витка обострения отношений России с Западом, который обвиняет ее в подготовке вторжения на Украину, британские власти, как пишет издание, собираются и вовсе отменить эту программу.

Соратники главы МВД Британии Прити Пател рассказали, что она добивается отмены виз инвестора из-за опасений, что они могут использоваться для отмывания денег. Правительственные чиновники подтвердили эти планы. В парламентском комитете по разведке и безопасности заявляли в 2020 году, что Лондон создал «идеальные условия» для «ландромата» (это слово употреблялось для обозначения схемы отмывания российских денег через банки Молдавии).

Виза инвестора выдается тем, кто готов вложить в Великобритании не менее 2 млн фунтов. При этом в целях борьбы с «грязными деньгами» иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов.

В январе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пригрозила «российским олигархам» и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества. По ее словам, «олигархам, связанным с Путиным, и российским компаниям, оказывающим поддержку Российскому государству, негде будет спрятаться».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ предложила Лондону изучить «список коррупционеров», которых Москва просила выдать, а в Кремле пообещали ответить на действия британских властей.



В 2018 году бизнесмен Роман Абрамович решил отказаться от получения британской визы инвестора, после того как стал гражданином Израиля.