«Зенит» повысил ставки по премиальным валютным вкладам

Банк «Зенит» повысил ставки по премиальным вкладам в долларах США на 0,15 процентного пункта. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Теперь ставка по продукту «Высокий доход Премиум» составляет до 0,85% годовых, по вкладу «Ежемесячный доход Премиум» — 0,65% годовых.

Сумма размещения средств во вклад «Высокий доход Премиум» начинается от 200 тыс. долларов. Срок депозита — от 31 до 731 дня с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение депозита и расходные операции не предусмотрены.



Открыть вклад «Ежемесячный доход Премиум» можно в сумме от 100 тыс. долларов. Срок размещения составляет 367, 549 и 731 день с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение и расходные операции также не предусмотрены.