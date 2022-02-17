«Зенит» повысил ставки по премиальным валютным вкладам

Банк «Зенит» повысил ставки по премиальным вкладам в долларах США на 0,15 процентного пункта. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.
Теперь ставка по продукту «Высокий доход Премиум» составляет до 0,85% годовых, по вкладу «Ежемесячный доход Премиум» — 0,65% годовых.
Сумма размещения средств во вклад «Высокий доход Премиум» начинается от 200 тыс. долларов. Срок депозита — от 31 до 731 дня с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение депозита и расходные операции не предусмотрены.
Открыть вклад «Ежемесячный доход Премиум» можно в сумме от 100 тыс. долларов. Срок размещения составляет 367, 549 и 731 день с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение и расходные операции также не предусмотрены.
Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|от 8.6%
|от 250000
|181
|
Лиц.№ 1
|9.2%
|от 50000
|300
|
Лиц.№ 429
|от 8.25%
|от 30000
|91
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Лиц.№ 2998
|9.5%
|от 100000
|368
|
Лиц.№ 3311
|10%
|от 1
|30
|
Лиц.№ 2272
Комментарии
<p>200 000 USD на 2 года, с выплатой %% в конце срока... Щедрость не знает границ, кто последний в очереди?</p>