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«Зенит» повысил ставки по премиальным валютным вкладам

17.02.2022 14:00
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк «Зенит» повысил ставки по премиальным вкладам в долларах США на 0,15 процентного пункта. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Теперь ставка по продукту «Высокий доход Премиум» составляет до 0,85% годовых, по вкладу «Ежемесячный доход Премиум» — 0,65% годовых.

Сумма размещения средств во вклад «Высокий доход Премиум» начинается от 200 тыс. долларов. Срок депозита — от 31 до 731 дня с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение депозита и расходные операции не предусмотрены.

Открыть вклад «Ежемесячный доход Премиум» можно в сумме от 100 тыс. долларов. Срок размещения составляет 367, 549 и 731 день с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пополнение и расходные операции также не предусмотрены.

Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов

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Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
от 8.6% от 250000 181
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9.2% от 50000 300
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Комментарии

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Ехидна_1
17.02.2022 15:34
<p>"ставка по продукту «Высокий доход Премиум» составляет до 0,85% годовых".</p>
<p>200 000 USD на 2 года, с выплатой %% в конце срока... Щедрость не знает границ, кто последний в очереди?</p>
0
marscat
17.02.2022 15:59
<p>200000$ по текущему курсу-более 15 млн рублей. Кто решится вложить такую сумму, учитывая что банк даже не входит в список системно значимых? Риск потерять 13.6 млн руб из-за дохода в 0.85% годовых! Это реально сумасшедшим нужно быть!</p>
1
ugor
ugor
17.02.2022 16:43
<p>Больные!))))</p>
1

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