В Госдуме задумали снизить предельные ставки по микрозаймам с 1% до 0,5%

Предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена радикальнее, чем предполагалось изначально, пишет РБК со ссылкой на два источника, уточняя, что в Госдуме обсуждается сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Также законопроект предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребкредита (займа) с 365% до 292% годовых и установление максимального размера суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита.

Поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре прошлого года. Речь идет об изменениях в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие займы «до зарплаты». «Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%», — сказал один из собеседников. По словам другого, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, источник не уточнил.

Законопроект о предельных ставках подвергся критике депутатов, упомянул на конференции «Финансовый рынок — 2022» на этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% [годовых] — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», — сказал он.

При этом Аксаков не уточнил, какая новая предельная ставка предлагается. «Предложений много: есть вообще оставить как есть, что не надо вторгаться в рыночные процессы, есть другие — что надо еще закрутить», — отметил депутат.

Резкое снижение предельной ставки по займам будет играть на руку черному рынку, утверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «У многих из тех, кому банки не готовы предоставлять кредиты, не будет возможности получить в долг и у МФО». По его словам, проценты по микрозаймам сейчас зависят от стоимости фондирования и привлечения клиентов, а также потенциальных потерь по ссудам, которые закладывают компании при оценке заемщиков. «Основной спрос на услуги МФО предъявляют сегменты, в которых высоки возможные потери из-за дефолтности, [это] будет означать для бизнеса лишь отсечение наиболее рискованных клиентов», — пояснил он.

Как сообщило ТАСС, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, с 1% до 0,8% в день.

«При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан», — говорится в пояснительной записке. Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 22 февраля.