Официальный курс доллара вырос на 74 копейки, евро — на 82

ЦБ установил официальные курсы валют на 18 февраля.

Курс доллара повысился на 73,86 копейки, составив 75,7527 рубля (75,0141 рубля на 17 февраля). Курс евро увеличился на 82,48 копейки, до 86,1308 рубля (85,306 рубля на 17 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,98 рубля (плюс 73 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,4 рубля (плюс 69 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,31—76,72 рубля за доллар и 85,4—87,1 рубля за евро.