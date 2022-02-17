Все новости

HeadHunter назвал самые популярные у соискателей компании

17.02.2022 15:41
1 325
Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК
Темы
СберБанк Тинькофф Банк

Соискатели чаще соглашаются работать в более гибких компаниях, которые совмещают офисный и удаленный режим работы, нанимают людей без опыта и не обращают внимания на неделовые характеристики кандидатов, свидетельствуют данные исследования HeadHunter, которые приводит РБК.

Сервис составил рейтинг лучших работодателей России на основании внешних данных о компании, ее внутренних процессов и результатах опросов сотрудников. Одним из критериев стал индекс лояльности сотрудников — employee Net Promoter Score (eNPS), который показывает, готовы ли сотрудники рекомендовать компанию как хорошее место работы.

В исследовании участвовали 1,9 тыс. компаний и 70 тыс. соискателей. Опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников. Результаты опроса кандидатов и eNPS «весили» по 40% в рейтинге, данные HR-анкет — 20%, следует из материала РБК.

Среди небольших компаний (100–250 человек) лучшими работодателями оказались:

  • Green (относится к категории сервисных и инжиниринговых компаний, Москва);
  • хоккейный клуб «СКА» (ресторанные сети, гостиницы, развлекательные сети, Санкт-Петербург);
  • DeLonghi LLC (оптовые продажи, Москва);
  • BGS Group (услуги для бизнеса, Челябинская область);
  • «Adventum Маркетинг» (реклама, издательский бизнес, Москва).

Лидеры среди средних компаний (от 251 до 1 тыс. человек):

  • Okko (медиа, Санкт-Петербург)
  • Nvidia (IT и Интернет, Москва);
  • онлайн-кинотеатр ivi (медиа, Москва);
  • Siemens (сервисные и инжиниринговые компании, Москва);
  • Bosch (промышленное производство, Москва).

Лидеры среди крупных компаний (от 1 001 до 5 тыс. человек):

  • «2ГИС» (IT и Интернет, Новосибирская область);
  • Bayer (фармацевтика и медицина, Москва);
  • Huawei (телекоммуникации и связь, Москва);
  • АО «Зарубежнефть» (энергетика, добыча и переработка сырья, Москва);
  • «Лаборатория Касперского» (IT и Интернет, Москва).

В группе крупнейших компаний (более 5 тыс. человек) лучшими работодателями признаны:

  • СберБанк (Москва);
  • «Росатом» (Москва);
  • «Газпром нефть» (Санкт-Петербург);
  • Mars (пищевые продукты и напитки, Москва);
  • «Тинькофф» (Москва).

Результаты исследования показали, что наиболее популярные у соискателей компании не обращают внимания на семейное положение кандидатов, их возраст и пол. Они стараются помочь сотруднику раскрыть его способности в пользу развития компании.

Кроме того, бизнес может заинтересовать кандидата повышенной зарплатой, понятной карьерной лестницей, интересными задачами и возможностью пройти дополнительное обучение. При этом соискатели больше ценят психологический комфорт, чем карьерный рост, показало исследование.

Стабильная компания, предоставляющая высокие зарплаты и хороший социальный пакет, — таким россияне видят идеального работодателя по результатам исследования Аналитического центра НАФИ. При этом тенденции с начала пандемии коронавируса сменились.

 04.02.2022 21:07

Горячая линия

Логотип "Тинькофф Банка" Алексей Шуравин

Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
Задать вопрос
Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»
АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»
Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов