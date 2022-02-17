HeadHunter назвал самые популярные у соискателей компании

Соискатели чаще соглашаются работать в более гибких компаниях, которые совмещают офисный и удаленный режим работы, нанимают людей без опыта и не обращают внимания на неделовые характеристики кандидатов, свидетельствуют данные исследования HeadHunter, которые приводит РБК.

Сервис составил рейтинг лучших работодателей России на основании внешних данных о компании, ее внутренних процессов и результатах опросов сотрудников. Одним из критериев стал индекс лояльности сотрудников — employee Net Promoter Score (eNPS), который показывает, готовы ли сотрудники рекомендовать компанию как хорошее место работы.

В исследовании участвовали 1,9 тыс. компаний и 70 тыс. соискателей. Опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников. Результаты опроса кандидатов и eNPS «весили» по 40% в рейтинге, данные HR-анкет — 20%, следует из материала РБК.

Среди небольших компаний (100–250 человек) лучшими работодателями оказались:

Green (относится к категории сервисных и инжиниринговых компаний, Москва);

хоккейный клуб «СКА» (ресторанные сети, гостиницы, развлекательные сети, Санкт-Петербург);

DeLonghi LLC (оптовые продажи, Москва);

BGS Group (услуги для бизнеса, Челябинская область);

«Adventum Маркетинг» (реклама, издательский бизнес, Москва).

Лидеры среди средних компаний (от 251 до 1 тыс. человек):

Okko (медиа, Санкт-Петербург)

Nvidia (IT и Интернет, Москва);

онлайн-кинотеатр ivi (медиа, Москва);

Siemens (сервисные и инжиниринговые компании, Москва);

Bosch (промышленное производство, Москва).

Лидеры среди крупных компаний (от 1 001 до 5 тыс. человек):

«2ГИС» (IT и Интернет, Новосибирская область);

Bayer (фармацевтика и медицина, Москва);

Huawei (телекоммуникации и связь, Москва);

АО «Зарубежнефть» (энергетика, добыча и переработка сырья, Москва);

«Лаборатория Касперского» (IT и Интернет, Москва).

В группе крупнейших компаний (более 5 тыс. человек) лучшими работодателями признаны:

СберБанк (Москва);

«Росатом» (Москва);

«Газпром нефть» (Санкт-Петербург);

Mars (пищевые продукты и напитки, Москва);

«Тинькофф» (Москва).

Результаты исследования показали, что наиболее популярные у соискателей компании не обращают внимания на семейное положение кандидатов, их возраст и пол. Они стараются помочь сотруднику раскрыть его способности в пользу развития компании.



Кроме того, бизнес может заинтересовать кандидата повышенной зарплатой, понятной карьерной лестницей, интересными задачами и возможностью пройти дополнительное обучение. При этом соискатели больше ценят психологический комфорт, чем карьерный рост, показало исследование.