ЦБ зафиксировал ускорение инфляции в январе в большинстве регионов

Годовая инфляция в январе находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 12,3% в Республике Калмыкия, свидетельствуют материалы регулятора.

«Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился в большинстве регионов — в основном за счет цен на плодоовощную и молочную продукцию. Это было связано с дальнейшим переносом в цены возросших издержек производителей и перебоями в импортных поставках. Темпы роста цен на непродовольственные товары также продолжили повышаться. В большей части регионов ускорилось подорожание легковых автомобилей и моторного топлива», — поясняет Банк России.

Уточняется, что услуги в январе дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Наиболее заметно ускорился рост цен на услуги зарубежного туризма на фоне ослабления рубля. Продолжилось подорожание авиабилетов, связанное с увеличением цен на авиационный керосин и расширением спроса. В некоторых регионах повышение стоимости жилищных услуг было сильнее, чем годом ранее.

Более всего годовая инфляция в январе увеличилась в Сибири, где заметно ускорилось подорожание плодоовощной продукции и продуктов питания животного происхождения, а также жилищно-коммунальных и транспортных услуг. Менее всего годовая инфляция увеличилась на Северном Кавказе. Сдерживающее влияние на нее, как указывает ЦБ, здесь оказало замедление роста цен на непродовольственные товары: моторное топливо, легковые автомобили и строительные материалы.