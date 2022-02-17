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Минтруд: работа в ночное время должна быть оплачена в повышенном размере

17.02.2022 20:04
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Источник
ТАСС

Работа в ночное время с 22:00 до 06:00 должна оплачиваться в повышенном размере с надбавкой не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Кроме того, к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и сотрудников младше 18 лет, говорится в сообщении Минтруда.

«По Трудовому кодексу ночное время — это время с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере — плюс не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе в ночное время нельзя привлекать беременных женщин и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений и спортсменов.

Кроме того, некоторые сотрудники могут отказаться от работы в ночное время, а привлечь их к такому формату работы можно только с письменного согласия. К ним относятся мамы с детьми до трех лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей, мамы и папы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.

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Комментарии

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tsg75k
17.02.2022 23:34
<p>Работа в ночное время с 22:00 до 06:00 должна оплачиваться в ДВОЙНОМ размере. Вот это должно быть записано в ТК. И без всяких хитромудрых "не меньше, чем...какие-то копейки". </p>
0
Б.Е.С.
18.02.2022 05:21
<p>ага-ага.</p>
<p></p>
<p>вот только ночное время начинается с 00.00.01с </p>
<p>следовательно с 22.00 до 00.00.01с это простое время согласно ТК РФ. даже не вечернее. ибо такой формулировки там нет.</p>
<p></p>
<p>при этом работодатель при низкой оплате труда, так тебе запечатает выход нночной смены, что ты либо смртри и проходи мимо, ну либо соглашайся и тащи тележку.</p>
<p></p>
<p>т.к. могут запечатать в смены, а на фоне 2-о оплаты за ночь, снизить уровень оплаты за обычное время - в 2-а раза.</p>
<p>т.к. запечатать только ночную смену - но при этом изначально оплата труда будет на уровне выхода дневной смены. т.е. в расчете в 2-а раза дешевле.</p>
0
ugor
ugor
18.02.2022 10:47
<p>Интересно Миллеру за ночное время платят?)</p>
0

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