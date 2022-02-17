Все новости

Стоимость туров по России выросла в 2022 году на 15%

17.02.2022 21:08
1 258
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Туры по России в начале 2022 года подорожали в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с инфляцией. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Процентов на 15% в связи с инфляцией, это основной фактор», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что стоимость экскурсионных туров по России на мартовские праздники практически не изменилась. Отдых на российском юге подорожал из-за роста стоимости размещения.

«Летом цены будут выше, чем прошлым летом, но не надо этого пугаться, потому что это повышение может быть в пределах 5—7%, незаметное для туристов. Может быть выше — зависит от конъюнктуры спроса и от того, что будет происходить в экономике еще к этому моменту. Сейчас прогнозировать, на сколько цены вырастут, сложно. Мы понимаем, что они точно вырастут», — объяснила эксперт.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»
АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»
Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов